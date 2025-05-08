Мерц рассказал о возможных гарантиях безопасности для Украины

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу Welt, что после потенциального прекращения огня безопасность Украины может быть обеспечена за счёт значительной поддержки её вооружённых сил со стороны европейских стран и США.

«Мы могли бы и дальше значительно поддерживать украинскую армию, снабжать её вооружениями при поддержке США в рамках совместных усилий Европы», — заявил Мерц.

Он добавил, что существует целый ряд возможностей, как можно обеспечить соблюдение подобного соглашения о прекращении огня и в дальнейшем мирного соглашения. Мерц подчеркнул, что вопрос об отправке немецких военных на Украину не стоит, а также назвал важным вовлечённость США во весь этот процесс.