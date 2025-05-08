Мерц рассказал о возможных гарантиях безопасности для Украины
Мерц: Поддержка США и ЕС армии ВСУ может стать гарантией безопасности Украины
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу Welt, что после потенциального прекращения огня безопасность Украины может быть обеспечена за счёт значительной поддержки её вооружённых сил со стороны европейских стран и США.
«Мы могли бы и дальше значительно поддерживать украинскую армию, снабжать её вооружениями при поддержке США в рамках совместных усилий Европы», — заявил Мерц.
Он добавил, что существует целый ряд возможностей, как можно обеспечить соблюдение подобного соглашения о прекращении огня и в дальнейшем мирного соглашения. Мерц подчеркнул, что вопрос об отправке немецких военных на Украину не стоит, а также назвал важным вовлечённость США во весь этот процесс.
Мерц также анонсировал свой визит в Украину в ближайшее время, уточнив, что точные даты пока не определены.
Напомним, что Фридрих Мерц в итоге занял пост канцлера Германии, ему понадобилось два тура голосования. В первом туре он не смог набрать необходимое количество голосов, получив лишь 310 из требуемых 316.