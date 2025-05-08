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Регион
8 мая, 05:41

Мерц рассказал о возможных гарантиях безопасности для Украины

Мерц: Поддержка США и ЕС армии ВСУ может стать гарантией безопасности Украины

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу Welt, что после потенциального прекращения огня безопасность Украины может быть обеспечена за счёт значительной поддержки её вооружённых сил со стороны европейских стран и США.

«Мы могли бы и дальше значительно поддерживать украинскую армию, снабжать её вооружениями при поддержке США в рамках совместных усилий Европы», — заявил Мерц.

Он добавил, что существует целый ряд возможностей, как можно обеспечить соблюдение подобного соглашения о прекращении огня и в дальнейшем мирного соглашения. Мерц подчеркнул, что вопрос об отправке немецких военных на Украину не стоит, а также назвал важным вовлечённость США во весь этот процесс.

Мерц также анонсировал свой визит в Украину в ближайшее время, уточнив, что точные даты пока не определены.

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Напомним, что Фридрих Мерц в итоге занял пост канцлера Германии, ему понадобилось два тура голосования. В первом туре он не смог набрать необходимое количество голосов, получив лишь 310 из требуемых 316.

Алиса Хуссаин
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