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7 мая, 14:12

Новоиспечённый канцлер Германии запланировал визит на Украину

Новый канцлер ФРГ Мерц заявил, что планирует вскоре посетить Украину

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography

Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography

Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о намерении посетить Украину в течение нескольких недель. Об этом он заявил в Париже, выступая перед журналистами вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

«Я действительно планирую посетить Украину в течение следующих нескольких недель», — сказал Мерц.

По его словам, на данный момент официальная поездка находится на этапе согласования у обеих сторон.

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Напомним, что Фридрих Мерц накануне был избран канцлером Германии со второй попытки, получив 325 голосов при необходимом минимуме в 316. В первом туре выборов, прошедшем утром 6 мая, он не смог получить необходимое для победы абсолютное большинство голосов, получив 310 голосов. Подобный исход голосования стал первым в истории ФРГ.

Мария Любицкая
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