Новоиспечённый канцлер Германии запланировал визит на Украину
Новый канцлер ФРГ Мерц заявил, что планирует вскоре посетить Украину
Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Ryan Nash Photography
Канцлер Германии Фридрих Мерц сообщил о намерении посетить Украину в течение нескольких недель. Об этом он заявил в Париже, выступая перед журналистами вместе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.
«Я действительно планирую посетить Украину в течение следующих нескольких недель», — сказал Мерц.
По его словам, на данный момент официальная поездка находится на этапе согласования у обеих сторон.
Напомним, что Фридрих Мерц накануне был избран канцлером Германии со второй попытки, получив 325 голосов при необходимом минимуме в 316. В первом туре выборов, прошедшем утром 6 мая, он не смог получить необходимое для победы абсолютное большинство голосов, получив 310 голосов. Подобный исход голосования стал первым в истории ФРГ.