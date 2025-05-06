Фридрих Мерц со второй попытки избран канцлером Германии

В первом туре голосования, состоявшемся утром 6 мая, Мерц не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства, набрав лишь 310 голосов. Это стало беспрецедентным случаем в истории Федеративной Республики Германия. Поскольку голосование было тайным, остаётся неизвестным, кто именно из депутатов от ХДС/ХСС и СДПГ не поддержал его кандидатуру. В совокупности обе фракции располагают 328 мандатами из 630 в Бундестаге.

Фридрих Мерц — лидер блока ХДС/ХСС, юрист и экономист, известен своей про-бизнес позицией, критикой миграционной политики Меркель и попытками вернуть ХДС к более консервативным корням. Ранее возглавлял фракцию в Бундестаге, позже работал в бизнесе, включая руководство в BlackRock Germany. Фридрих Мерц занимает жёсткую и критически настроенную позицию в отношении России. Он выступает за усиление санкций, поддержку Киева и укрепление оборонной политики Германии в рамках НАТО. После начала конфликта в Украине Мерц неоднократно заявлял о необходимости «жёсткого курса» по отношению к Кремлю и резко критиковал тех политиков, кто выступал за диалог с Россией без жёстких условий.