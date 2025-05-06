«Роль сыграла оппозиция»: Политолог объяснил проигрыш Мерца в первом туре выборов в Германии

Лидер альянса Христианско-демократического союза и Христианского социального союза (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц не смог победить в первом туре голосования на выборах канцлера Германии по причине оппозиции внутри собственного объединения. Такое мнение выразил научный сотрудник Центра европейских исследований Института международных исследований МГИМО Артём Соколов.

«Свою роль сыграли голоса оппозиционных партий, которых, в принципе, количественно много, это значимый фактор. Во-вторых, не менее важную роль, я полагаю, сыграла внутренняя оппозиция Мерцу в рядах Христианско-демократического союза, в рядах блока ХДС/ХСС», — подчеркнул эксперт в беседе с газетой «Известия».

Соколов объяснил, что указанная оппозиция активно проявила себя в январе при голосовании в Бундестаге за предложенный Мерцем проект по ужесточению миграционного законодательства. Инициативу во многом отклонили из-за недостатка голосов внутри ХДС. Политолог считает, что сейчас ситуация произошла аналогичным образом.