Решение вероятного канцлера ФРГ Фридриха Мерца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus обернётся для Германии жёстким ответом со стороны России, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев. В то же время он подчеркнул, что немецкое оружие не повлияет на ход СВО.

«Передача этих ракет Киеву никак не повлияет на ход специальной военной операции. Если они поступят на Украину, то будут использоваться для ударов по нашим гражданским и энергетическим объектам <...> Да, такие удары наносят нам ущерб, но на ход СВО они не влияют», — отметил парламентарий.

Он обратил внимание, что запуск ракет Taurus с территории Украины невозможен без иностранных военнослужащих. Поэтому не исключено, что Мерц пытается скрыть прямое участие Германии в конфликте. Так или иначе, Россия не должна допустить, чтобы оружие попало в руки ВСУ.