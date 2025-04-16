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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
16 апреля, 14:59

«Удары по портам и аэродромам»: Мерцу пригрозили жёстким ответом за передачу Taurus Украине

Депутат ГД Соболев пригрозил Германии жёстким ответом за передачу Taurus Украине

Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / АР

Фридрих Мерц. Обложка © ТАСС / АР

Решение вероятного канцлера ФРГ Фридриха Мерца передать Украине дальнобойные ракеты Taurus обернётся для Германии жёстким ответом со стороны России, заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал Виктор Соболев. В то же время он подчеркнул, что немецкое оружие не повлияет на ход СВО.

«Передача этих ракет Киеву никак не повлияет на ход специальной военной операции. Если они поступят на Украину, то будут использоваться для ударов по нашим гражданским и энергетическим объектам <...> Да, такие удары наносят нам ущерб, но на ход СВО они не влияют», — отметил парламентарий.

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Он обратил внимание, что запуск ракет Taurus с территории Украины невозможен без иностранных военнослужащих. Поэтому не исключено, что Мерц пытается скрыть прямое участие Германии в конфликте. Так или иначе, Россия не должна допустить, чтобы оружие попало в руки ВСУ.

«Сейчас мы должны сделать всё, чтобы эти ракеты не попали на территорию Украины. Необходимо наносить удары по морским портам, аэродромам и мостам, чтобы не допустить поставок немецкого оружия. Также нам стоит серьёзно рассмотреть вопрос о жёстком военном ответе Германии и другим странам, которые снабжают Киев ракетами», — заключил собеседник Инфо24.

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Напомним, ранее Фридрих Мерц допустил, что Германия отправит Украине ракеты Taurus, которые якобы можно будет использовать для ударов по Крымскому мосту. Однако для передачи оружия требуется разрешение стран ЕС, уточнил политик. Позже министр обороны ФРГ раскритиковал планы Мерца по передаче ракет. А в Кремле Мерца обвинили в эскалации конфликта на Украине.

Борис Эльфанд
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