Министр обороны ФРГ усомнился в планах Мерца по передаче ракет Taurus Украине

Министр обороны Германии Борис Писториус раскритиковал предложение кандидата в канцлеры Фридриха Мерца рассмотреть поставки крылатых ракет Taurus Украине. Во время выступления на партийном съезде социал-демократов в Ганновере он выразил сомнение в осуществимости подобной инициативы, сообщает агентство DPA.

По словам Писториуса, у поставок есть свои доводы, но и много аргументов против. Он также отметил, что в ЕС нет стран, которые используют такие ракеты. Поэтому, по его мнению, идея согласовать передачу с союзниками выглядит сомнительно.

Политик также отверг распространённое мнение, будто он последовательно продвигает идею отправки Taurus на Украину. Он уточнил, что подобных заявлений никогда не делал. По его словам, подобные вопросы лучше обсуждать без лишнего шума.