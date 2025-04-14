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14 апреля, 12:03

«Подумай дважды, нацист!»: Медведев разнёс Мерца за призыв ударить по Крымскому мосту

Медведев, комментируя слова Мерца об атаке на Крымский мост, назвал его нацистом

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Дмитрий Медведев. Обложка © Life.ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал будущего канцлера Германии Фридриха Мерца нацистом. Это заявление прозвучало в ответ на высказывания немецкого политика об атаке на Крымский мост.

«Кандидата в канцлеры Фрица Мерца преследуют воспоминания о его отце, служившем в гитлеровском вермахте. Теперь Мерц предлагает нанести удар по Крымскому мосту. Подумай дважды, нацист!» — написал Медведев в соцсети Х.

В мае ожидается, что лидер Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц возглавит новое правительство Германии. Ранее он заявлял о возможности передачи Украине крылатых ракет Taurus, но только при условии, что это будет согласовано с другими странами Евросоюза. По его мнению, украинская армия, находящаяся в обороне, должна иметь возможность наносить удары по российским логистическим маршрутам, и в этой связи он упомянул Крымский мост. В Госдуме заявление Мерца назвали безумием.

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Наталья Демьянова
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