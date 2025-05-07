В Германии отправили новоиспечённого канцлера в Москву на 9 Мая

Новый канцлер Германии Фридрих Мерц должен приехать в Москву 9-го мая на День Победы, чтобы напрямую встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он должен переговорить с ним о двусторонних отношениях и мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.