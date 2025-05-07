В Германии отправили новоиспечённого канцлера в Москву на 9 Мая
Berliner Zeitung: Канцлеру ФРГ Мерц надо приехать в Москву на 9 Мая
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / photocosmos1
Новый канцлер Германии Фридрих Мерц должен приехать в Москву 9-го мая на День Победы, чтобы напрямую встретиться с президентом России Владимиром Путиным. Он должен переговорить с ним о двусторонних отношениях и мирном урегулировании конфликта на Украине. Об этом пишет газета Berliner Zeitung.
«Новый канцлер должен напрямую встретиться с Путиным», — указано в статье.
Напомним, что Фридрих Мерц избран канцлером Германии со второй попытки, получив 325 голосов при необходимом минимуме в 316. В первом туре голосования, состоявшемся утром 6 мая, Мерц не смог заручиться поддержкой абсолютного большинства, набрав лишь 310 голосов. Это стало беспрецедентным случаем в истории Федеративной Республики Германия.