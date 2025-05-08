Мерц впервые созвонился с Зеленским в статусе канцлера Германии

Фридрих Мерц провёл первый телефонный разговор с Владимиром Зеленским в статусе канцлера Германии. Об этом журналистам сообщил официальный представитель нового кабмина ФРГ Штефан Корнелиус.

В ходе беседы украинский политик поздравил Мерца с вступлением в должность. В ответ новый канцлер заверил собеседника в неизменной поддержке Киева со стороны его кабинета министров.