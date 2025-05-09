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9 мая, 06:26

Новоиспечённый канцлер Германии Мерц впервые созвонился с Трампом

Трамп и Мерц договорились сообща работать над достижением мира на Украине

Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, photocosmos1

Дональд Трамп и Фридрих Мерц. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joshua Sukoff, photocosmos1

Впервые после избрания канцлером Германии Фридрих Мерц провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Стороны подтвердили намерение совместно работать над прекращением конфликта на Украине при участии ключевых европейских партнёров. Американский лидер заверил в поддержке мирных инициатив Германии, Франции, Великобритании и Польши, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.

«Президент Трамп и канцлер Мерц договорились о тесном сотрудничестве с целью положить конец войне на Украине», — отметил Корнелиус.

Отдельное внимание было уделено торговым вопросам — лидеры договорились ускорить решение имеющихся разногласий. Мерц подчеркнул особую важность американо-германских отношений, отметив 80-летнюю историю послевоенного партнёрства.

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Накануне стало известно, что Фридрих Мерц впервые созвонился с Владимиром Зеленским после избрания канцлером ФРГ. В разговоре с главарём киевского режима он выразил намерение продолжать поддерживать Незалежную. Напомним, что 6 мая Фридрих Мерц накануне был избран канцлером Германии со второй попытки. В первом туре выборов он не смог набрать необходимую для победы поддержку, получив 310 голосов при минимуме в 316.

Юрий Лысенко
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