Новоиспечённый канцлер Германии Мерц впервые созвонился с Трампом

Впервые после избрания канцлером Германии Фридрих Мерц провёл телефонные переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Стороны подтвердили намерение совместно работать над прекращением конфликта на Украине при участии ключевых европейских партнёров. Американский лидер заверил в поддержке мирных инициатив Германии, Франции, Великобритании и Польши, сообщил официальный представитель немецкого правительства Штефан Корнелиус.