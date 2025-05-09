Трамп назвал фон дер Ляйен потрясающей и пожелал встретиться с ней

Президент США Дональд Трамп заявил о желании провести встречу с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Перед этим американский лидер сделал председателю ЕК лестный комплимент.

«О, она такая потрясающая, правда? Она такая потрясающая. Я надеюсь, что мы встретимся», — заявил Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

Республиканец добавил, что видел фон дер Ляйен несколько дней назад, но рассчитывает на повторную встречу. По словам Трампа, Европейский союз проявляет явную заинтересованность в достижении торгового соглашения с США. Он отметил, что многие страны стремятся к заключению сделок с Вашингтоном, и заверил, что его администрация продолжит добиваться «справедливых и взаимовыгодных условий».