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Регион
8 мая, 17:12

В Кремле намекнули на скорую встречу Путина и Трампа

Ушаков: РФ и США движутся к встрече Путина и Трампа

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Москва и Вашингтон движутся в направлении организации встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Этот фрагмент он опубликовал в своём телеграм-канале.

Ушаков рассказал, что РФ и США движутся к двусторонней встрече Путина и Трампа. Видео © Telegram / ЗАРУБИН

«Движемся, мне кажется, ко встрече президентов России и США», — сказал Ушаков.

Ранее Дональд Трамп предположил, что встреча с Путиным может состояться после его поездки на Ближний Восток. Американский лидер планирует посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая.

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Наталья Демьянова
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