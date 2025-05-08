В Кремле намекнули на скорую встречу Путина и Трампа
Ушаков: РФ и США движутся к встрече Путина и Трампа
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Москва и Вашингтон движутся в направлении организации встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Этот фрагмент он опубликовал в своём телеграм-канале.
Ушаков рассказал, что РФ и США движутся к двусторонней встрече Путина и Трампа. Видео © Telegram / ЗАРУБИН
«Движемся, мне кажется, ко встрече президентов России и США», — сказал Ушаков.
Ранее Дональд Трамп предположил, что встреча с Путиным может состояться после его поездки на Ближний Восток. Американский лидер планирует посетить Саудовскую Аравию, Катар и ОАЭ с 13 по 16 мая.