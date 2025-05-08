В Кремле намекнули на скорую встречу Путина и Трампа

Москва и Вашингтон движутся в направлении организации встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Об этом заявил помощник российского президента Юрий Ушаков в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину. Этот фрагмент он опубликовал в своём телеграм-канале.