«Гарантия безопасности»: Фон дер Ляйен призвала ускорить приём Украины в ЕС

Вступление Украины в ЕС следует ускорить, с перспективой начала реальных переговоров в 2025 году. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своем обращении к Европарламенту по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе.

«Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем союзе. Это не только стремление Украины. Это может быть самой надёжной гарантией безопасности», — сказала глава ЕК, уточнив, что данный вопрос ранее уже поднимался во время встречи с Владимиром Зеленским в Риме.

Фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз прилагает все усилия для ускорения процесса вступления Украины. Она считает, что членство в ЕС станет для Киева лучшей гарантией устойчивого и справедливого мира.