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Регион
7 мая, 13:54

«Гарантия безопасности»: Фон дер Ляйен призвала ускорить приём Украины в ЕС

Фон дер Ляйен призвала ускорить приём Украины в Евросоюз

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alexandros Michailidis

Вступление Украины в ЕС следует ускорить, с перспективой начала реальных переговоров в 2025 году. Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в своем обращении к Европарламенту по случаю 80-й годовщины окончания Второй мировой войны в Европе.

«Мы должны ускорить путь Украины к членству в нашем союзе. Это не только стремление Украины. Это может быть самой надёжной гарантией безопасности», — сказала глава ЕК, уточнив, что данный вопрос ранее уже поднимался во время встречи с Владимиром Зеленским в Риме.

Фон дер Ляйен заверила, что Евросоюз прилагает все усилия для ускорения процесса вступления Украины. Она считает, что членство в ЕС станет для Киева лучшей гарантией устойчивого и справедливого мира.

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А ранее секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу обвинил НАТО и ЕС в подготовке к возможному военному конфликту с Россией. Он отметил, что западные страны запускают программы, направленные на усиление военной готовности своих армий, обосновывая свои действия не реальным положением дел, а русофобскими мифами.

Мария Любицкая
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