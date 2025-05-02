Приоритеты не меняются: В ЕС заявили о намерении и дальше оказывать Украине военную поддержку
Аль-Ануни: Евросоюз не будет выступать посредником в решении украинского вопроса
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / artjazz
Евросоюз не готов выступать в качестве посредника по украинскому урегулированию в случае выхода Соединённых Штатов из переговорного процесса. Об этом заявил официальный представитель евродипломатии Анвара аль-Ануни, подчеркнув, что Брюсселе наоборот намерен продолжать оказывать военную поддержку Киеву.
«Мы на данной стадии не будем гадать, но наш приоритет не менялся — это обеспечение сильных позиций Украины. <...> Страны ЕС уже пообещали такую помощь на 23 млрд в этом году», — отметил дипломат.
Аль-Ануни сообщил, что дипломатия ЕС нацелена на то, чтобы поддерживать право Украины на самооборону.
Ранее Life.ru писал, что США прекращают свою посредническую миссию в переговорах России и Украины. Вашингтон считает приоритетом установление прямых контактов между Москвой и Киевом. Американские власти считают, что настало время российской и украинской стороне начать самостоятельную работу в данном направлении.