Приоритеты не меняются: В ЕС заявили о намерении и дальше оказывать Украине военную поддержку

Евросоюз не готов выступать в качестве посредника по украинскому урегулированию в случае выхода Соединённых Штатов из переговорного процесса. Об этом заявил официальный представитель евродипломатии Анвара аль-Ануни, подчеркнув, что Брюсселе наоборот намерен продолжать оказывать военную поддержку Киеву.

«Мы на данной стадии не будем гадать, но наш приоритет не менялся — это обеспечение сильных позиций Украины. <...> Страны ЕС уже пообещали такую помощь на 23 млрд в этом году», — отметил дипломат.

Аль-Ануни сообщил, что дипломатия ЕС нацелена на то, чтобы поддерживать право Украины на самооборону.