Киевскому режиму не под силу вернуть Россию к границам, которые существовали до 2014 года. Печальный для Украины факт в эфире телеканала Fox News озвучил госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио.

«Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», — констатировал данность дипломат.