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2 мая, 03:09

Россию не сдвинуть: В США поставили крест на мечтах Киева о границах 2014 года

Рубио: «Сдвинуть» Россию к границам 2014 года Украине не под силу

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran

Киевскому режиму не под силу вернуть Россию к границам, которые существовали до 2014 года. Печальный для Украины факт в эфире телеканала Fox News озвучил госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио.

«Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», — констатировал данность дипломат.

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А ранее в МИД РФ также исключили возможность возвращения Незалежной к границам 1991 года. Согласно заявлению ведомства, подобные желания Запада продиктованы лишь «людоедским инстинктом» и нацелены на истребление всего русского народа.

Тимур Хингеев
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