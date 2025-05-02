Россию не сдвинуть: В США поставили крест на мечтах Киева о границах 2014 года
Рубио: «Сдвинуть» Россию к границам 2014 года Украине не под силу
Марко Рубио. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Christopher Halloran
Киевскому режиму не под силу вернуть Россию к границам, которые существовали до 2014 года. Печальный для Украины факт в эфире телеканала Fox News озвучил госсекретарь Соединённых Штатов Марко Рубио.
«Украина не сможет сдвинуть Россию туда, где она была в 2014 году», — констатировал данность дипломат.
А ранее в МИД РФ также исключили возможность возвращения Незалежной к границам 1991 года. Согласно заявлению ведомства, подобные желания Запада продиктованы лишь «людоедским инстинктом» и нацелены на истребление всего русского народа.