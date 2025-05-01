Восстановление Украины в границах 1991 года невозможно, заявили в МИД России. Подобные жаления Запада являются «людоедским инстинктом» и нацелены на истребление всего русского народа. Под границами 1991 года подразумевается возвращение Крыма, ДНР, ЛНР и других территории, которые сейчас находятся под контролем РФ, в состав Украины.