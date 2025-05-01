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1 мая, 14:30

МИД РФ дал чёткий ответ касательно границ с Украиной

МИД РФ исключил вероятность возвращения Украины к границам 1991 года

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

Восстановление Украины в границах 1991 года невозможно, заявили в МИД России. Подобные жаления Запада являются «людоедским инстинктом» и нацелены на истребление всего русского народа. Под границами 1991 года подразумевается возвращение Крыма, ДНР, ЛНР и других территории, которые сейчас находятся под контролем РФ, в состав Украины.

«Совершенно очевидно, что за тщетными и беспочвенными притязаниями киевского режима и поддерживающих его на Западе сил на так называемое восстановление Украины в границах 1991 года стоит людоедский инстинкт истребления всего русского. Разумеется, Россия никогда не допустит реализации подобного сценария»,указали в пресс-службе МИД РФ.

Кроме того, в министерстве вспомнили об атаке дронов ВСУ на рынок в Алешках Херсонской области. Напомним, в результате атаки со стороны ВСУ восемь человек погибли, более 10 получили ранения. Удар по рынку был нанесён около 9:30 утра, когда там было много людей. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также публиковал видео атаки на рынок в Алёшках.

Эвакуации тяжело раненых в Алёшках мешают дроны ВСУ
Эвакуации тяжело раненых в Алёшках мешают дроны ВСУ
Полина Никифорова
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