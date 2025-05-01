Эвакуации тяжело раненых в Алёшках мешают дроны ВСУ

Над городом Алёшки Херсонской области продолжают летать дроны ВСУ, они затрудняют эвакуацию раненых с рынка после утренней атаки. При этом, на месте трагедии остаются тяжело раненые. Об этом рассказал пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.