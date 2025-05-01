Эвакуации тяжело раненых в Алёшках мешают дроны ВСУ
В Херсонской области над Алёшками летают дроны ВСУ, эвакуация затруднена
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Над городом Алёшки Херсонской области продолжают летать дроны ВСУ, они затрудняют эвакуацию раненых с рынка после утренней атаки. При этом, на месте трагедии остаются тяжело раненые. Об этом рассказал пресс-секретарь губернатора региона Владимир Василенко.
«Среди раненых — мужчины и женщины разного возраста, есть тяжёлые. В небе продолжают кружить вражеские БПЛА, повторные удары затрудняют эвакуацию. Несмотря на угрозу, медики, бойцы и сотрудники МЧС продолжают спасать людей», — заявил Василенко.
Напомним, что сегодня ВСУ ударили дронами по рынку в Алёшках, восемь человек погибли, более 20 ранены. Удар был нанесён около 9:30 утра, когда на рынке находилось множество местных жителей. При этом, ВСУ несколько месяцев специально били по каретам скорой помощи. Сейчас их не хватает для эвакуации раненых.