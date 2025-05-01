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Регион
1 мая, 12:15

В Алёшках объявлен трёхдневный траур после подлого удара ВСУ по рынку

Администрация объявила трёхдневный траур после удара ВСУ по рынку в Алёшках

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Обложка © Life.ru / Шедеврум

Администрация Алёшкинского муниципального округа объявила трёхдневный траур по погибшим от удара ВСУ по рынку. Он продлится с 1 по 3 мая включительно. Об этом сообщили местные власти.

«В момент обстрела на рынке находились мирные жители. В праздничный выходной граждане России не создавали поводов стать целью для обстрела, люди обыденно пришли приобрести продукты на рынке. Враг атаковал дважды, второй раз — по тем, кого эвакуировали», — говорится в сообщении администрации.

Последствия удара по рынку в Алёшках. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

Последствия удара по рынку в Алёшках. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

В указанный период будут приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные и спортивные мероприятия в учреждениях, организациях и предприятиях региона.

Трое бойцов «Орлана» ранены дроном ВСУ в Белгородской области
Трое бойцов «Орлана» ранены дроном ВСУ в Белгородской области

Ранее губернатор Херсонской области сообщил, что в результате атаки со стороны ВСУ семь человек погибли, более 20 получили ранения. Удар по рынку был нанесён около 9:30 утра, когда там было много людей. После первого удара последовал второй с применением FPV-дронов, чтобы добить выживших. Губернатор поделился видео атаки на рынок в Алёшках.

Ольга Сливченко
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