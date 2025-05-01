В Алёшках объявлен трёхдневный траур после подлого удара ВСУ по рынку

Администрация Алёшкинского муниципального округа объявила трёхдневный траур по погибшим от удара ВСУ по рынку. Он продлится с 1 по 3 мая включительно. Об этом сообщили местные власти.

«В момент обстрела на рынке находились мирные жители. В праздничный выходной граждане России не создавали поводов стать целью для обстрела, люди обыденно пришли приобрести продукты на рынке. Враг атаковал дважды, второй раз — по тем, кого эвакуировали», — говорится в сообщении администрации.

Последствия удара по рынку в Алёшках. Фото © Telegram / Владимир Сальдо

В указанный период будут приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные и спортивные мероприятия в учреждениях, организациях и предприятиях региона.