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Регион
30 апреля, 14:53

Трое бойцов «Орлана» ранены дроном ВСУ в Белгородской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Hasith Gunathilake

В Белгородской области в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины ранены трое бойцов подразделения «Орлан». Сейчас они находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

«Пострадавших с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу. По информации медиков, их состояние оценивается как средней степени тяжести», — написал Гладков.

Напомним, что этой ночью украинские дроны нанесли удары по семи населённым пунктам в Белгородской области. Один беспилотник взорвался в селе Грузское, он повредил стекло и входную группу одного социального объекта. На хуторе Климово БПЛА сбросил взрывное устройство на частный дом.

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Полина Никифорова
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