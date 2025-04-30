Трое бойцов «Орлана» ранены дроном ВСУ в Белгородской области
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В Белгородской области в результате атаки беспилотника Вооружённых сил Украины ранены трое бойцов подразделения «Орлан». Сейчас они находятся в состоянии средней степени тяжести. Об этом рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.
«Пострадавших с минно-взрывными травмами и различными осколочными ранениями бригады скорой помощи доставляют в областную клиническую больницу. По информации медиков, их состояние оценивается как средней степени тяжести», — написал Гладков.
Напомним, что этой ночью украинские дроны нанесли удары по семи населённым пунктам в Белгородской области. Один беспилотник взорвался в селе Грузское, он повредил стекло и входную группу одного социального объекта. На хуторе Климово БПЛА сбросил взрывное устройство на частный дом.