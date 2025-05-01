«Первомай украинского режима»: Сальдо рассказал о нехватке карет скорой помощи для эвакуации

ВСУ систематически атаковали машины скорой помощи в Херсонской области. Из-за этого произошла нехватка транспортных средств для эвакуации раненых в больницы. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

«Самая большая кровожадность проявляется в том, что предварительно все последние месяцы противник планомерно выбивал кареты скорой помощи. И вот сейчас, когда нужно эвакуировать людей, карет не хватает. Вот такой вот Первомай у украинского режима», — указал губернатор.

Он также отметил, что с 30 апреля противник усилил обстрелы населенных пунктов Херсонской области, расположенных вдоль береговой линии Днепра, а также сбрасывал снаряды и боеприпасы с дронов на дома местных руководителей.