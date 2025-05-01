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Регион
1 мая, 10:27

«Первомай украинского режима»: Сальдо рассказал о нехватке карет скорой помощи для эвакуации

Сальдо: ВСУ специально били по каретам скорой помощи в Херсонской области

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / seeasign

ВСУ систематически атаковали машины скорой помощи в Херсонской области. Из-за этого произошла нехватка транспортных средств для эвакуации раненых в больницы. Об этом рассказал губернатор региона Владимир Сальдо в своём телеграм-канале.

«Самая большая кровожадность проявляется в том, что предварительно все последние месяцы противник планомерно выбивал кареты скорой помощи. И вот сейчас, когда нужно эвакуировать людей, карет не хватает. Вот такой вот Первомай у украинского режима», — указал губернатор.

Он также отметил, что с 30 апреля противник усилил обстрелы населенных пунктов Херсонской области, расположенных вдоль береговой линии Днепра, а также сбрасывал снаряды и боеприпасы с дронов на дома местных руководителей.

Напомним, что сегодня ВСУ ударили дронами по рынку в Алёшках, 7 человек погибли, более 20 ранены. Удар был нанесён около 9:30 утра, когда на рынке находилось множество местных жителей.

Сальдо показал, как ВСУ добивали выживших при атаке на рынок в Алёшках
Сальдо показал, как ВСУ добивали выживших при атаке на рынок в Алёшках
Полина Никифорова
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