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Регион
1 мая, 13:33

В МИД РФ заявили о недоговороспособности Киева после кровавой атаки на Алёшки

Обложка © Life.ru

Обложка © Life.ru

После обстрела Алёшек в Херсонской области МИД России выпустил заявление, в котором выразил сомнения в возможности достижения каких-либо договорённостей с Украиной. В ведомстве заявили, что удар по рынку был нанесён намеренно с целью увеличения числа жертв.

«Это злодеяние вновь вскрыло террористическое нутро киевского режима, нацеленность нынешних украинских правителей исключительно на эскалацию вооружённого противостояния, срыв любых попыток мирного урегулирования. Снова выявилась и полная недоговороспособность необандеровской клики»‎, — говорится в сообщении российского МИД.

В ведомстве подчеркнули, что все, кто виновен или причастен к произошедшему, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством.

Как ранее сообщалось, в результате атаки со стороны ВСУ восемь человек погибли, более 10 получили ранения. Удар по рынку был нанесён около 9:30 утра, когда там было много людей. После первого удара последовал второй с применением FPV-дронов, чтобы добить выживших. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также публиковал видео атаки на рынок в Алёшках.

В Алёшках объявлен трёхдневный траур после подлого удара ВСУ по рынку
В Алёшках объявлен трёхдневный траур после подлого удара ВСУ по рынку
Наталья Демьянова
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