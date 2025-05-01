В МИД РФ заявили о недоговороспособности Киева после кровавой атаки на Алёшки
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После обстрела Алёшек в Херсонской области МИД России выпустил заявление, в котором выразил сомнения в возможности достижения каких-либо договорённостей с Украиной. В ведомстве заявили, что удар по рынку был нанесён намеренно с целью увеличения числа жертв.
«Это злодеяние вновь вскрыло террористическое нутро киевского режима, нацеленность нынешних украинских правителей исключительно на эскалацию вооружённого противостояния, срыв любых попыток мирного урегулирования. Снова выявилась и полная недоговороспособность необандеровской клики», — говорится в сообщении российского МИД.
В ведомстве подчеркнули, что все, кто виновен или причастен к произошедшему, будут привлечены к ответственности в соответствии с российским законодательством.
Как ранее сообщалось, в результате атаки со стороны ВСУ восемь человек погибли, более 10 получили ранения. Удар по рынку был нанесён около 9:30 утра, когда там было много людей. После первого удара последовал второй с применением FPV-дронов, чтобы добить выживших. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также публиковал видео атаки на рынок в Алёшках.