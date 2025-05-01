После обстрела Алёшек в Херсонской области МИД России выпустил заявление, в котором выразил сомнения в возможности достижения каких-либо договорённостей с Украиной. В ведомстве заявили, что удар по рынку был нанесён намеренно с целью увеличения числа жертв.

«Это злодеяние вновь вскрыло террористическое нутро киевского режима, нацеленность нынешних украинских правителей исключительно на эскалацию вооружённого противостояния, срыв любых попыток мирного урегулирования. Снова выявилась и полная недоговороспособность необандеровской клики»‎, — говорится в сообщении российского МИД.