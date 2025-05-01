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Регион
1 мая, 08:49

«Пять «двухсотых» и один «трёхсотый»: Бойцы ВС РФ уничтожили диверсантов ВСУ на границе с Украиной

Бойцы группировки «Север» уничтожили шесть диверсантов ВСУ на границе с Украиной

Российские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Российские военные. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alex Vog

Офицер группировки войск «Север» с позывным Витязь доложил о ликвидации российскими силами группы украинских диверсантов в приграничном районе Сумской области. Он отметил, что как минимум пять украинских боевиков были уничтожены, один — получил ранения.

«На российско-украинской границе со стороны Сумской области бойцами 22-го мотострелкового полка Вооружённых сил Российской Федерации уничтожена украинская диверсионно-разведывательная группа. Согласно данным радиоперехвата, у противника пять «двухсотых» и один «трёхсотый» диверсант», — рассказал военнослужащий в беседе с РИА «Новости».

Витязь также сообщил, что российская разведка указывает на высокую концентрацию поляков в составе украинских формирований, действующих в приграничных районах Сумской области у границы с РФ.

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Ранее начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов проинформировал о нейтрализации группировкой войск «Север» украинских диверсионно-разведывательных групп в окрестностях села Поповка в Белгородской области.

Ольга Сливченко
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