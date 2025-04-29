Российские бойцы перебили три группы следопытов ВСУ и спасли отряд морпехов-дезертиров из Одессы
Бойцы ВС РФ спасли морпехов-одесситов, дезертировавших из ВСУ в Сумской области
ВСУ. Обложка © president.gov.ua
Российские военнослужащие уничтожили три группы украинских солдат, которые искали в лесах дезертиров ВСУ, самовольно бросивших позиции под Локней в Сумской области. Тем самым бойцы ВС РФ дали выбравшим мир одесситам шанс остаться в живых. О случившемся сообщают авторы проекта «Северный ветер», со ссылкой на источники с фронта.
«В северной части Локни (Сумская область) группа, насильно мобилизованных жителей Одессы из состава 36-й бригады морской пехоты ВМСУ, самовольно оставила позиции и смогла организованно скрыться в лесных массивах», — говорится в тексте.
На поимку уклонистов были брошены несколько поисковых групп ВСУ. Однако российская артиллерия накрыла их огнём, тем самым одесситы, самовольно сбежавшие с позиций, смогли оторваться от военных следопытов и уйти вглубь украинской территории.
Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в Госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал реальные масштабы дезертирства в ВСУ. По мнению нардепа, из армии сбежали около 250 тысяч человек, хотя официально государственное бюро безопасности зарегистрировало чуть более 175 тысяч эпизодов. А так как в реальности фиксируются лишь 60-70% случаев оставления службы, настоящая цифра может быть куда выше.