ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 апреля 2025, 07:57
4157

Российские бойцы перебили три группы следопытов ВСУ и спасли отряд морпехов-дезертиров из Одессы

Бойцы ВС РФ спасли морпехов-одесситов, дезертировавших из ВСУ в Сумской области

ВСУ. Обложка © president.gov.ua

ВСУ. Обложка © president.gov.ua

Российские военнослужащие уничтожили три группы украинских солдат, которые искали в лесах дезертиров ВСУ, самовольно бросивших позиции под Локней в Сумской области. Тем самым бойцы ВС РФ дали выбравшим мир одесситам шанс остаться в живых. О случившемся сообщают авторы проекта «Северный ветер», со ссылкой на источники с фронта.

«В северной части Локни (Сумская область) группа, насильно мобилизованных жителей Одессы из состава 36-й бригады морской пехоты ВМСУ, самовольно оставила позиции и смогла организованно скрыться в лесных массивах», — говорится в тексте.

На поимку уклонистов были брошены несколько поисковых групп ВСУ. Однако российская артиллерия накрыла их огнём, тем самым одесситы, самовольно сбежавшие с позиций, смогли оторваться от военных следопытов и уйти вглубь украинской территории.

«Обвал фронта»: В Раде предупредили о грядущем крахе ВСУ
«Обвал фронта»: В Раде предупредили о грядущем крахе ВСУ

Ранее находящийся в СИЗО по обвинению в Госизмене депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал реальные масштабы дезертирства в ВСУ. По мнению нардепа, из армии сбежали около 250 тысяч человек, хотя официально государственное бюро безопасности зарегистрировало чуть более 175 тысяч эпизодов. А так как в реальности фиксируются лишь 60-70% случаев оставления службы, настоящая цифра может быть куда выше.

BannerImage
Татьяна Миссуми
  • Новости
  • Украина
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar