Российские военнослужащие уничтожили три группы украинских солдат, которые искали в лесах дезертиров ВСУ, самовольно бросивших позиции под Локней в Сумской области. Тем самым бойцы ВС РФ дали выбравшим мир одесситам шанс остаться в живых. О случившемся сообщают авторы проекта «Северный ветер», со ссылкой на источники с фронта.

«В северной части Локни (Сумская область) группа, насильно мобилизованных жителей Одессы из состава 36-й бригады морской пехоты ВМСУ, самовольно оставила позиции и смогла организованно скрыться в лесных массивах», — говорится в тексте.

На поимку уклонистов были брошены несколько поисковых групп ВСУ. Однако российская артиллерия накрыла их огнём, тем самым одесситы, самовольно сбежавшие с позиций, смогли оторваться от военных следопытов и уйти вглубь украинской территории.