Вооружённые силы Украины столкнулись с растущими потерями, что может привести к обвалу фронта в ближайшие месяцы. Как заявил депутат Верховной рады Александр Дубинский, позиции Киева могут существенно ослабнуть к лету 2025 года.

Дубинский, который находится в СИЗО по обвинению в госизмене, отметил, что украинская армия фактически исчерпала свой ресурс, сдерживая атаки на передовой. По его данным, численность личного состава на линии фронта составляет всего 250—300 тысяч человек, что значительно меньше заявленных 800 тысяч, если учесть «пропавших без вести» и «блатных тыловиков-шабунинов».

«При темпах бегства в 15 тыс. в месяц и потерях в 10-12 тыс. в месяц — через 3 месяца на передовой будет меньше 200 тысяч человек. А это грозит обвалом фронта. Это не мои оценки, а того же Буданова*, который отводил Украине время до лета. Лето — близко», — заключил он.

А ранее один из командиров ВСУ пожаловался на качество отправляемых на фронт новобранцев. По его словам, в качестве пополнения украинская армия получает ограниченно годных и дезертиров.