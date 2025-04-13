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Регион
13 апреля, 19:04

Ограниченно годные и дезертиры: В ВСУ резко высказались о новобранцах

Командир ВСУ пожаловался на качество отправляемых на фронт новобранцев

Военный билет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Военный билет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq

Один из командиров ВСУ пожаловался на качество отправляемых на фронт новобранцев. По его словам, в качестве пополнения украинская армия получает ограниченно годных и дезертиров.

«Пришло ко мне, к примеру, 50 человек. Один – сразу в СЗЧ. Осталось 49. Из них 25 – вроде как ограниченно годные, сразу показали соответствующие справки», — приводит издание «Страна.ua» слова командира ВСУ.

Он также выразил недоумение по поводу того, как мобилизованные проходят отбор. Он не понимает, почему ТЦК и учебные центры передают в боевые части негодное пополнение.

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Ранее на Украине обвинили родителей в низком наборе юнцов в ряды ВСУ. Молодёжный контракт, который активно рекламировали, подписали не более 500 человек. Сейчас власти пытаются понять, почему юноши не побежали воевать после «бургерной рекламы». Предполагается, что молодёжь отговаривают родители.

Алена Пенчугина
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