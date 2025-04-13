Один из командиров ВСУ пожаловался на качество отправляемых на фронт новобранцев. По его словам, в качестве пополнения украинская армия получает ограниченно годных и дезертиров.

«Пришло ко мне, к примеру, 50 человек. Один – сразу в СЗЧ. Осталось 49. Из них 25 – вроде как ограниченно годные, сразу показали соответствующие справки», — приводит издание «Страна.ua» слова командира ВСУ.

Он также выразил недоумение по поводу того, как мобилизованные проходят отбор. Он не понимает, почему ТЦК и учебные центры передают в боевые части негодное пополнение.