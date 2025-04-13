Ограниченно годные и дезертиры: В ВСУ резко высказались о новобранцах
Командир ВСУ пожаловался на качество отправляемых на фронт новобранцев
Военный билет. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mehaniq
Один из командиров ВСУ пожаловался на качество отправляемых на фронт новобранцев. По его словам, в качестве пополнения украинская армия получает ограниченно годных и дезертиров.
«Пришло ко мне, к примеру, 50 человек. Один – сразу в СЗЧ. Осталось 49. Из них 25 – вроде как ограниченно годные, сразу показали соответствующие справки», — приводит издание «Страна.ua» слова командира ВСУ.
Он также выразил недоумение по поводу того, как мобилизованные проходят отбор. Он не понимает, почему ТЦК и учебные центры передают в боевые части негодное пополнение.
Ранее на Украине обвинили родителей в низком наборе юнцов в ряды ВСУ. Молодёжный контракт, который активно рекламировали, подписали не более 500 человек. Сейчас власти пытаются понять, почему юноши не побежали воевать после «бургерной рекламы». Предполагается, что молодёжь отговаривают родители.