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Специальная военная операция (СВО)

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Регион
13 апреля, 09:20

На Украине винят родителей в низком наборе юнцов в ряды ВСУ

Палиса: Молодёжный контракт с ВСУ подписали не более 500 человек

Киев провалил набор юнцов в ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mykola Tys

Киев провалил набор юнцов в ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mykola Tys

Молодёжный контракт с ВСУ, который активно рекламировали на Украине, подписали не более 500 человек, заявил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса. Это идёт в разрез с наивными ожиданиями киевского режима.

«Мне бы хотелось, чтобы цифра была больше. Там что-то, возможно, до 500 человек, как-то так. Хотя заявок было очень много», — отметил Палиса.

Палиса пояснил, что сейчас власти пытаются понять, отчего же юноши не побежали воевать после «бургерной рекламы». Предполагается, что молодёжь отговаривают родители. Планируется провести дополнительный анализ и скорректировать контракт.

В зоне СВО погиб 18-летний боец ВСУ, заключивший молодёжный контракт
В зоне СВО погиб 18-летний боец ВСУ, заключивший молодёжный контракт

Ранее стало известно, что киевские власти полностью провалили набор новобранцев по новому — так называемому молодёжному — контракту. По его условиям заключить контракт с Министерством обороны Украины могут молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Молодых новобранцев не привлекает даже перспектива получить миллион гривен.

Николай Рюмин
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