Молодёжный контракт с ВСУ, который активно рекламировали на Украине, подписали не более 500 человек, заявил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса. Это идёт в разрез с наивными ожиданиями киевского режима.

«Мне бы хотелось, чтобы цифра была больше. Там что-то, возможно, до 500 человек, как-то так. Хотя заявок было очень много», — отметил Палиса.