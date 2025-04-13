На Украине винят родителей в низком наборе юнцов в ряды ВСУ
Палиса: Молодёжный контракт с ВСУ подписали не более 500 человек
Киев провалил набор юнцов в ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Mykola Tys
Молодёжный контракт с ВСУ, который активно рекламировали на Украине, подписали не более 500 человек, заявил замглавы офиса президента Украины Павел Палиса. Это идёт в разрез с наивными ожиданиями киевского режима.
«Мне бы хотелось, чтобы цифра была больше. Там что-то, возможно, до 500 человек, как-то так. Хотя заявок было очень много», — отметил Палиса.
Палиса пояснил, что сейчас власти пытаются понять, отчего же юноши не побежали воевать после «бургерной рекламы». Предполагается, что молодёжь отговаривают родители. Планируется провести дополнительный анализ и скорректировать контракт.
Ранее стало известно, что киевские власти полностью провалили набор новобранцев по новому — так называемому молодёжному — контракту. По его условиям заключить контракт с Министерством обороны Украины могут молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет. Молодых новобранцев не привлекает даже перспектива получить миллион гривен.