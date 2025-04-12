Соратник Зеленского захотел обязать украинок служить в армии

Украинские женщины обязаны служить в армии, заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. Об этом сообщает издание «Страна».

«Требуется продумать переходный период, для того чтобы у граждан сложилось чёткое представление о том, что служить должны все», — сказал чиновник.

Он призвал последовать примеру Израиля, где женщины служат в войсках. Также Палиса заявил, что тех, кто не прошёл службу в армии, могут лишить некоторых государственных услуг и возможностей, например, работы на госслужбе.