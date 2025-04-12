Соратник Зеленского захотел обязать украинок служить в армии
Замглавы офиса Зеленского Палиса призвал к воинской повинности для женщин
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Украинские женщины обязаны служить в армии, заявил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Павел Палиса. Об этом сообщает издание «Страна».
«Требуется продумать переходный период, для того чтобы у граждан сложилось чёткое представление о том, что служить должны все», — сказал чиновник.
Он призвал последовать примеру Израиля, где женщины служат в войсках. Также Палиса заявил, что тех, кто не прошёл службу в армии, могут лишить некоторых государственных услуг и возможностей, например, работы на госслужбе.
Ранее сообщалось, что в тюрьмах Украины после истребления десанта «боевых ведьм» ВСУ идёт массовая вербовка женщин. Об этом рассказал пленный украинский военный. По его словам, заключённых женщин стали активно брать в армию после смены командующего сухопутными войсками украинской армии.