ВС РФ уничтожили диверсантов ВСУ в белгородской Поповке

Российская группировка войск «Север» уничтожила украинские диверсионные группы, действовавшие в районе села Поповка Белгородской области. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту РФ Владимиру Путину.

«В Белгородской области подразделениями группировки войск «Север» завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населённого пункта Поповка», — доложил Герасимов.

На данный момент осуществляется поиск и задержание украинских военнослужащих, скрывающихся в лесополосах вдоль границы, уточнил начальник Генштаба.