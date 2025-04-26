ВС РФ уничтожили диверсантов ВСУ в белгородской Поповке
Герасимов: Группировка «Север» ликвидировала диверсионные группы ВСУ в Поповке
Военнослужащий. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / fortton
Российская группировка войск «Север» уничтожила украинские диверсионные группы, действовавшие в районе села Поповка Белгородской области. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время доклада президенту РФ Владимиру Путину.
«В Белгородской области подразделениями группировки войск «Север» завершено уничтожение украинских диверсионных групп в районе населённого пункта Поповка», — доложил Герасимов.
На данный момент осуществляется поиск и задержание украинских военнослужащих, скрывающихся в лесополосах вдоль границы, уточнил начальник Генштаба.
Ранее начальник Генштаба Валерий Герасимов заявлял, что планы ВСУ по остановке движения ВС РФ в Донбассе провалились. Киевский режим потерпел крах в своей авантюре.