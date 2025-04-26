Герасимов: Планы ВСУ по остановке движения ВС РФ в Донбассе провалились

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, выступая с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнул, что амбициозные замыслы Киева по формированию «стратегического плацдарма» в Курской области и блокировке продвижения российских сил в Донбассе потерпели полный крах.