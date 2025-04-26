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Опубликовано 26 апреля 2025, 11:11

Герасимов: Планы ВСУ по остановке движения ВС РФ в Донбассе провалились

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / dotshock

Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, выступая с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнул, что амбициозные замыслы Киева по формированию «стратегического плацдарма» в Курской области и блокировке продвижения российских сил в Донбассе потерпели полный крах.

«Планы киевского режима по созданию так называемого «стратегического плацдарма» и срыву нашего наступления в Донбассе провалились» — заявил офицер.

«Оборона ВСУ обрушилась»: Герасимов рассказал о переломном моменте в ходе боёв за Курскую область
«Оборона ВСУ обрушилась»: Герасимов рассказал о переломном моменте в ходе боёв за Курскую область

Напомним, операция по освобождению Курской области от украинских вооружённых формирований успешно завершена. ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Армия Украины понесла огромные потери, так и не достигнув цели.

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Оксана Попова
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