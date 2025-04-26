Герасимов: Планы ВСУ по остановке движения ВС РФ в Донбассе провалились
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Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, выступая с докладом перед президентом РФ Владимиром Путиным, подчеркнул, что амбициозные замыслы Киева по формированию «стратегического плацдарма» в Курской области и блокировке продвижения российских сил в Донбассе потерпели полный крах.
«Планы киевского режима по созданию так называемого «стратегического плацдарма» и срыву нашего наступления в Донбассе провалились» — заявил офицер.
Напомним, операция по освобождению Курской области от украинских вооружённых формирований успешно завершена. ВСУ начали вторжение в Курскую область 6 августа 2024 года. Армия Украины понесла огромные потери, так и не достигнув цели.