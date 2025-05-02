Вашингтон отказался от роли посредника между Москвой и Киевом

Соединённые Штаты больше не будут выступать в роли посредника на переговорах между Россией и Украиной. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента Тэмми Брюс, подчеркнув необходимость прямых контактов между Москвой и Киевом.

По словам Брюс, стиль работы США по данному вопросу претерпевает изменения. Теперь Вашингтон не намерен активно участвовать в организации и проведении встреч между сторонами конфликта. Госдеп считает, что настало время для самостоятельной работы России и Украины.

«Мы не будем посредниками. Мы не будем в мгновение ока прилетать на другой конец мира, чтобы модерировать встречи. Теперь работа должна вестись между двумя сторонами. Пришло время для этого», — заявила Брюс.