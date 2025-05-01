В США дали 100 дней на подготовку прямых переговоров РФ и Киева
Вэнс: В течение следующих 100 дней США будут добиваться переговоров РФ и Украины
Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto
В ближайшие 100 дней США активизируют свои усилия по содействию прямым переговорам между участниками украинского конфликта. Об этом заявил вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс.
«В течение следующих 100 дней мы будем очень активно работать над тем, чтобы усадить стороны за стол переговоров», — рассказал он в эфире телеканала Fox News.
По словам вице-президента США, в первые 100 дней президентства Дональда Трампа его администрация представила план урегулирования конфликта, что стало первым шагом в реализации их стратегии.
Напомним, президент России Владимир Путин по-прежнему готов урегулировать ситуацию на Украине с помощью переговоров. И Москва подтверждает готовность к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Сегодня Владимир Зеленский заявил о готовности Киева полностью прекратить огонь.