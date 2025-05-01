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Регион
1 мая, 15:34

В США дали 100 дней на подготовку прямых переговоров РФ и Киева

Вэнс: В течение следующих 100 дней США будут добиваться переговоров РФ и Украины

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Svet foto

В ближайшие 100 дней США активизируют свои усилия по содействию прямым переговорам между участниками украинского конфликта. Об этом заявил вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс.

«В течение следующих 100 дней мы будем очень активно работать над тем, чтобы усадить стороны за стол переговоров», — рассказал он в эфире телеканала Fox News.

По словам вице-президента США, в первые 100 дней президентства Дональда Трампа его администрация представила план урегулирования конфликта, что стало первым шагом в реализации их стратегии.

Напомним, президент России Владимир Путин по-прежнему готов урегулировать ситуацию на Украине с помощью переговоров. И Москва подтверждает готовность к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Сегодня Владимир Зеленский заявил о готовности Киева полностью прекратить огонь.

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Полина Никифорова
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