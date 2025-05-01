В США дали 100 дней на подготовку прямых переговоров РФ и Киева

В ближайшие 100 дней США активизируют свои усилия по содействию прямым переговорам между участниками украинского конфликта. Об этом заявил вице-президент Джеймс Дэвид Вэнс.

«В течение следующих 100 дней мы будем очень активно работать над тем, чтобы усадить стороны за стол переговоров», — рассказал он в эфире телеканала Fox News.