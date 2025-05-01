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1 мая, 07:47

В миссии России при ООН заявили о возможности начала переговоров с Украиной

Зампостпреда при ООН Полянский: Переговоры с Украиной могут начаться скоро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ИИ

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ИИ

Прямые переговоры между Россией и Украиной могут начаться в ближайшем будущем, если Киев всерьёз займётся устранением причин конфликта, сообщил РИА «Новости» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, для старта диалога между Москвой и Киевом необходимы реальные и весомые шаги по решению ключевых проблем, лежащих в основе кризиса. Только тогда, как подчеркнул дипломат, переговоры станут возможны в скором времени.

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Напомним, президент России Владимир Путин по-прежнему готов урегулировать ситуацию на Украине с помощью переговоров. И Москва подтверждает готовность к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий, однако от украинской стороны ответов нет.

Оксана Попова
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