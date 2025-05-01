В миссии России при ООН заявили о возможности начала переговоров с Украиной

Прямые переговоры между Россией и Украиной могут начаться в ближайшем будущем, если Киев всерьёз займётся устранением причин конфликта, сообщил РИА «Новости» первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

По его словам, для старта диалога между Москвой и Киевом необходимы реальные и весомые шаги по решению ключевых проблем, лежащих в основе кризиса. Только тогда, как подчеркнул дипломат, переговоры станут возможны в скором времени.