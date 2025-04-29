Госдеп США пригрозил выйти из переговоров по Украине без достижения прогресса

Вашингтон может покинуть переговоры по урегулированию конфликта на Украине, если не будет достигнут реальный прогресс в мирном процессе. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.

«Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса в качестве посредников», – подчеркнула Брюс.