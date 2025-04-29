ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 29 апреля 2025, 19:30

Госдеп США пригрозил выйти из переговоров по Украине без достижения прогресса

Госдеп США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alejandro Guzmani

Госдеп США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alejandro Guzmani

Вашингтон может покинуть переговоры по урегулированию конфликта на Украине, если не будет достигнут реальный прогресс в мирном процессе. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.

«Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса в качестве посредников», – подчеркнула Брюс.

Она добавила, что Вашингтон ожидает «полного и длительного» прекращения огня и скорейшего завершения конфликта. По словам представителя Госдепа, сейчас настало время для обеих сторон конфликта представить конкретные предложения.

«Президент войны»: В России призвали исключить Зеленского из переговоров по Украине
«Президент войны»: В России призвали исключить Зеленского из переговоров по Украине

Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал скорое завершение конфликта. В Киеве тем временем ожидают, что уже на этой неделе США выйдут из переговоров. При этом Кремлю предрекли сплошные бонусы от выхода Трампа из сделки по Украине.

BannerImage
Юния Ларсон
  • Новости
  • США
  • Украина
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar