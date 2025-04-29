Госдеп США пригрозил выйти из переговоров по Украине без достижения прогресса
Госдеп США. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Alejandro Guzmani
Вашингтон может покинуть переговоры по урегулированию конфликта на Украине, если не будет достигнут реальный прогресс в мирном процессе. Об этом заявила официальный представитель Госдепартамента США Тэмми Брюс на брифинге для журналистов.
«Если не будет прогресса, то мы устранимся из процесса в качестве посредников», – подчеркнула Брюс.
Она добавила, что Вашингтон ожидает «полного и длительного» прекращения огня и скорейшего завершения конфликта. По словам представителя Госдепа, сейчас настало время для обеих сторон конфликта представить конкретные предложения.
Ранее президент США Дональд Трамп анонсировал скорое завершение конфликта. В Киеве тем временем ожидают, что уже на этой неделе США выйдут из переговоров. При этом Кремлю предрекли сплошные бонусы от выхода Трампа из сделки по Украине.