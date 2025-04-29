«Самое страшное»: В Киеве и ЕС испугались одного решения Трампа

В высших эшелонах власти Евросоюза и Украины опасаются, что Дональд Трамп может уже на этой неделе, в ознаменование 100 дней своего президентства, демонстративно выйти из переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание Financial Times.

По данным газеты, европейские и украинские чиновники после серии встреч с американской стороной пришли к неутешительному выводу: Трамп, одержимый скоростью и жаждущий немедленных результатов, готов «слить» Украину, использовав любой, даже самый минимальный прогресс, как повод для сворачивания американского участия в процессе.

«Он хочет всё и сразу», – цитирует FT анонимного европейского чиновника, сетующего на нетерпение американского президента.

В Киеве, как пишет газета, уже втайне готовятся к наихудшему сценарию, опасаясь, что вместе с выходом Вашингтона из переговоров Украина потеряет американскую военную помощь и доступ к разведывательной информации.