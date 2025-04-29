«Самое страшное»: В Киеве и ЕС испугались одного решения Трампа
FT: Украина и ЕС опасаются выхода Трампа из мирных переговоров на этой неделе
Президент США Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrew Leyden
В высших эшелонах власти Евросоюза и Украины опасаются, что Дональд Трамп может уже на этой неделе, в ознаменование 100 дней своего президентства, демонстративно выйти из переговоров по урегулированию украинского конфликта. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщило издание Financial Times.
По данным газеты, европейские и украинские чиновники после серии встреч с американской стороной пришли к неутешительному выводу: Трамп, одержимый скоростью и жаждущий немедленных результатов, готов «слить» Украину, использовав любой, даже самый минимальный прогресс, как повод для сворачивания американского участия в процессе.
«Он хочет всё и сразу», – цитирует FT анонимного европейского чиновника, сетующего на нетерпение американского президента.
В Киеве, как пишет газета, уже втайне готовятся к наихудшему сценарию, опасаясь, что вместе с выходом Вашингтона из переговоров Украина потеряет американскую военную помощь и доступ к разведывательной информации.
«Потеря интереса Трампа к Украине – это самое страшное, что может случиться», – откровенно признался изданию глава комитета Верховной рады по внешней политике Александр Мережко.
Готов ли Трамп пожертвовать Украиной ради политического успеха, станет известно совсем скоро: американский лидер установил чёткий срок для принятия окончательного решения по участию Вашингтона в переговорах. Главарь киевского режима Владимир Зеленский тем временем не теряет надежды получить от Трампа новое оружие, вымаливая хоть какие-то поставки.