Трамп рассказал, что именно Зеленский вымаливал у него на встрече в Ватикане
Трамп заявил, что Зеленский снова выпрашивал у него оружие на встрече в Ватикане
Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman
Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь попросил у президента США Дональда Трампа дополнительное оружие на встрече в Ватикане. Об этом сообщил сам американский лидер в разговоре с журналистами.
«Он сказал мне, что ему нужно больше оружия, но он уже говорит об этом на протяжении трёх лет», — возмутился республиканец.
Напомним, что Зеленский и Трамп смогли пообщаться перед церемонией прощания с папой римским Франциском в Соборе Святого Петра 26 апреля. При этом американский лидер не позволил Эмманюэлю Макрону присоединиться к переговорам.