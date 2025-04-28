Трамп рассказал, что именно Зеленский вымаливал у него на встрече в Ватикане

Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь попросил у президента США Дональда Трампа дополнительное оружие на встрече в Ватикане. Об этом сообщил сам американский лидер в разговоре с журналистами.

«Он сказал мне, что ему нужно больше оружия, но он уже говорит об этом на протяжении трёх лет», — возмутился республиканец.