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Регион
Опубликовано 28 апреля 2025, 01:27
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Трамп рассказал, что именно Зеленский вымаливал у него на встрече в Ватикане

Трамп заявил, что Зеленский снова выпрашивал у него оружие на встрече в Ватикане

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Дональд Трамп. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Joey Sussman

Глава киевского режима Владимир Зеленский вновь попросил у президента США Дональда Трампа дополнительное оружие на встрече в Ватикане. Об этом сообщил сам американский лидер в разговоре с журналистами.

«Он сказал мне, что ему нужно больше оружия, но он уже говорит об этом на протяжении трёх лет», — возмутился республиканец.

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Напомним, что Зеленский и Трамп смогли пообщаться перед церемонией прощания с папой римским Франциском в Соборе Святого Петра 26 апреля. При этом американский лидер не позволил Эмманюэлю Макрону присоединиться к переговорам.

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Лия Мурадьян
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