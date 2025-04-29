Кремлю предрекли сплошные бонусы от выхода Трампа из сделки по Украине
TNI: Выход Трампа из мирного процесса по Украине станет хорошей новостью для РФ
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Если президент США Дональд Трамп реализует своё намерение и выйдет из мирных переговоров по Украине, это принесёт бонусы для российской стороны. По прогнозу The National Interest, американский лидер мог решить, что выгоды от участия в этом конфликте для Вашингтона больше нет, а значит бессмысленно прилагать усилия и расходовать ресурсы.
«Не исключено, что известный своей меркантильностью во всём Трамп пришёл к выводу, что для Америки плюсов нет. Возможно, США больше не стремятся к миру на Украине, потому что не хотят там своего присутствия. Это может быть хорошей новостью для Кремля», — говорится в статье.
Ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты готовы участвовать в урегулировании на Украине, но не бесконечно, особенно в случае отсутствия прогресса. Сам Трамп был разочарован действиями Киева, нарушившего пасхальное перемирие, что говорит о недоговороспособности Владимира Зеленского. Трамп пригрозил, что Вашингтон выйдет из переговорного процесса, если подобный саботаж решений продолжится украинской стороной.