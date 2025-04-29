Кремлю предрекли сплошные бонусы от выхода Трампа из сделки по Украине

Если президент США Дональд Трамп реализует своё намерение и выйдет из мирных переговоров по Украине, это принесёт бонусы для российской стороны. По прогнозу The National Interest, американский лидер мог решить, что выгоды от участия в этом конфликте для Вашингтона больше нет, а значит бессмысленно прилагать усилия и расходовать ресурсы.

«Не исключено, что известный своей меркантильностью во всём Трамп пришёл к выводу, что для Америки плюсов нет. Возможно, США больше не стремятся к миру на Украине, потому что не хотят там своего присутствия. Это может быть хорошей новостью для Кремля», — говорится в статье.