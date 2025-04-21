В США допустили, что Трамп выйдет из переговоров по Украине из-за нарушения Киевом перемирия

Дональд Трамп может выйти из мирных переговоров по Украине из-за срыва пасхального перемирия Киевом. Об этом заявил профессор Корнелльского университета Ричард Бенсел.

«Предсказать реакцию Дональда Трампа на какое-либо событие крайне сложно. Однако он вполне может расценить отказ [от соблюдения пасхального перемирия. – Прим. Life.ru.] как возможность полностью выйти из мирного процесса», — отметил Бенсел.

Профессор подчеркнул, что инициатива Владимира Путина о пасхальном перемирии поставила Украину в затруднительное положение. Соблюдение перемирия легитимизировало бы участие России в переговорах, против чего выступал Киев, а несоблюдение — продемонстрировало бы нежелание властей Украины деэскалировать конфликт. Банковая оказалась между молотом и наковальней, констатировал эксперт.