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Регион
Опубликовано 20 апреля 2025, 22:55
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В США допустили, что Трамп выйдет из переговоров по Украине из-за нарушения Киевом перемирия

Профессор Бенсел: Трамп покинет переговоры из-за срыва Киевом перемирия на Пасху

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Michael Candelori

Дональд Трамп. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Michael Candelori

Дональд Трамп может выйти из мирных переговоров по Украине из-за срыва пасхального перемирия Киевом. Об этом заявил профессор Корнелльского университета Ричард Бенсел.

«Предсказать реакцию Дональда Трампа на какое-либо событие крайне сложно. Однако он вполне может расценить отказ [от соблюдения пасхального перемирия. – Прим. Life.ru.] как возможность полностью выйти из мирного процесса», — отметил Бенсел.

Профессор подчеркнул, что инициатива Владимира Путина о пасхальном перемирии поставила Украину в затруднительное положение. Соблюдение перемирия легитимизировало бы участие России в переговорах, против чего выступал Киев, а несоблюдение — продемонстрировало бы нежелание властей Украины деэскалировать конфликт. Банковая оказалась между молотом и наковальней, констатировал эксперт.

ВСУ девять раз за сутки обстреляли ДНР, несмотря на пасхальное перемирие
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Пасхальное перемирие, объявленное президентом России Владимиром Путиным, завершилось 21 апреля. Несмотря на договорённость о прекращении огня, украинские войска неоднократно нарушали его, используя, в том числе, американские ракеты HIMARS, о чём заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, ранее госсекретарь США Марко Рубио заявил, что Штаты готовы участвовать в урегулировании на Украине, но не бесконечно, особенно в случае отсутствия прогресса. В Кремле ответили на слова главы Госдепа. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал, что Вашингтон должен сам комментировать позицию по возможному выходу из переговоров. При этом в Москве, по его словам, отмечают некоторый прогресс в диалоге по украинскому конфликту. В Госдуме прокомментировали заявление властей США известной пословицей.

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Антон Голыбин
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