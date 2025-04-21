ВСУ девять раз за сутки обстреляли ДНР, несмотря на пасхальное перемирие
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Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Об этом сообщило в Telegram-канале управление правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.
«Девять фактов вооружённых атак ВФУ <...> Девять вооруженных атак — на Горловском направлении», — говорится в сообщении.
20 апреля управление сообщало, что ВСУ, несмотря на перемирие, пасхальным утром обстреляли Горловку, выпустив четыре снаряда «натовского» калибра 155 миллиметров. Также в Донецке прогремело не менее трёх взрывов. Позднее стало известно еще об одном обстреле Горловки: по городу выпустили четыре снаряда.
Напомним, в полночь 21 апреля завершилось действие пасхального перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным. Украинские войска неоднократно нарушали его, несмотря на согласие прекратить огонь. При этом Владимир Зеленский предложил продлить на 30 дней формат перемирия без ударов по инфраструктуре. Госдеп также выступил за пролонгирование режима прекращения огня, на что ответили в МИД РФ. Официальный представитель дипведомства Мария Захарова заявила, что Киев нарушал перемирие как раз американскими ракетами HIMARS.