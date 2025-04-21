ВСУ девять раз за сутки обстреляли ДНР, несмотря на пасхальное перемирие

Украинские войска за минувшие сутки девять раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 33 боеприпаса, несмотря на объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. Об этом сообщило в Telegram-канале управление правительства Донецкой Народной Республики по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«Девять фактов вооружённых атак ВФУ <...> Девять вооруженных атак — на Горловском направлении», — говорится в сообщении.