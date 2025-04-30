Песков заявил о готовности РФ к прямым переговорам с Украиной, но Киев молчит

Президент России Владимир Путин по-прежнему готов урегулировать ситуацию на Украине с помощью переговоров. И Москва подтверждает готовность к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий, однако от украинской стороны ответов нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне общества «Знание».

«Президент Путин подтвердил свою готовность к прямым переговорам с украинцами без всяких предварительных условий. Эта готовность всё ещё действительна», — сказал он, отвечая на вопрос зарубежного журналиста.