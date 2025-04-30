Песков заявил о готовности РФ к прямым переговорам с Украиной, но Киев молчит
Дмитрий Песков. Фото © Life.ru
Президент России Владимир Путин по-прежнему готов урегулировать ситуацию на Украине с помощью переговоров. И Москва подтверждает готовность к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий, однако от украинской стороны ответов нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просветительском марафоне общества «Знание».
«Президент Путин подтвердил свою готовность к прямым переговорам с украинцами без всяких предварительных условий. Эта готовность всё ещё действительна», — сказал он, отвечая на вопрос зарубежного журналиста.
Он констатировал, что Москва не слышала никаких заявлений от Киева на эту тему. Также Песков подчеркнул, что мирное соглашение должно быть заключено именно с Украиной, а не с США, хотя РФ и благодарна Вашингтону за усилия по установлению мирного диалога.
Напомним, президент РФ Владимир Путин объявил перемирие ко Дню Победы с 8 по 11 мая, а также Кремль заявил о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий. В Киеве же увидели в этом «тактическую игру». При этом глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что предложение о перемирии ко Дню Победы — это начало прямых переговоров без предварительных условий.