Кремль заявил о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий

Россия готова к мирным переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», — говорится в заявлении.