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Регион
Опубликовано 28 апреля 2025, 11:27

Кремль заявил о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий

Кремль. Фото © Life.ru

Кремль. Фото © Life.ru

Россия готова к мирным переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

«Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», — говорится в заявлении.

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Напомним, сегодня президент России Владимир Путин объявил перемирие ко Дню Победы. Оно будет действовать в дни 80-летней годовщины Великой Победы — с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. При этом Москва призывает Киев к взаимному соблюдению режима прекращения огня.

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Александра Вишнякова
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