Кремль заявил о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
Кремль. Фото © Life.ru
Россия готова к мирным переговорам с Украиной без предварительных условий. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
«Российская сторона в очередной раз заявляет о своей готовности к мирным переговорам без предварительных условий, направленным на устранение первопричин украинского кризиса, конструктивному взаимодействию с международными партнерами», — говорится в заявлении.
Напомним, сегодня президент России Владимир Путин объявил перемирие ко Дню Победы. Оно будет действовать в дни 80-летней годовщины Великой Победы — с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. При этом Москва призывает Киев к взаимному соблюдению режима прекращения огня.