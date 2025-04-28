В офисе Зеленского увидели тактическую игру в словах Путина о перемирии на 9 Мая
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В Киеве увидели тактическую игру в объявленном президентом РФ Владимиром Путиным перемирии в честь 80-летней годовщины Победы в ВОВ. Советник руководителя Офиса президента Украины по вопросам коммуникаций Дарья Заривная заявила, что режим прекращения огня должен быть безусловным.
«Прекращение огня должно быть безусловным, потому что всё остальное — тактические игры Путина», — написала Заривная, оставив за завесой тайны, собирается ли Украина соблюдать перемирие на 9 Мая.
Напомним, что Владимир Путин объявил о перемирии в период празднования 80-летия Победы, с 00:00 7 мая по 00:00 11 мая. В этот период Россия приостанавливает все боевые действия в зоне СВО. Российский лидер призвал Киев к взаимному соблюдению режима прекращения огня.