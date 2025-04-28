В офисе Зеленского увидели тактическую игру в словах Путина о перемирии на 9 Мая

В Киеве увидели тактическую игру в объявленном президентом РФ Владимиром Путиным перемирии в честь 80-летней годовщины Победы в ВОВ. Советник руководителя Офиса президента Украины по вопросам коммуникаций Дарья Заривная заявила, что режим прекращения огня должен быть безусловным.

«Прекращение огня должно быть безусловным, потому что всё остальное — тактические игры Путина», — написала Заривная, оставив за завесой тайны, собирается ли Украина соблюдать перемирие на 9 Мая.