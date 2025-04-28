ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 28 апреля 2025, 13:23
3681

В офисе Зеленского увидели тактическую игру в словах Путина о перемирии на 9 Мая

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olha Solodenko

Фото © Shutterstock / FOTODOM / Olha Solodenko

В Киеве увидели тактическую игру в объявленном президентом РФ Владимиром Путиным перемирии в честь 80-летней годовщины Победы в ВОВ. Советник руководителя Офиса президента Украины по вопросам коммуникаций Дарья Заривная заявила, что режим прекращения огня должен быть безусловным.

«Прекращение огня должно быть безусловным, потому что всё остальное тактические игры Путина», — написала Заривная, оставив за завесой тайны, собирается ли Украина соблюдать перемирие на 9 Мая.

ВС РФ ответят в случае нарушения Украиной перемирия в дни 80-летия Победы
ВС РФ ответят в случае нарушения Украиной перемирия в дни 80-летия Победы

Напомним, что Владимир Путин объявил о перемирии в период празднования 80-летия Победы, с 00:00 7 мая по 00:00 11 мая. В этот период Россия приостанавливает все боевые действия в зоне СВО. Российский лидер призвал Киев к взаимному соблюдению режима прекращения огня.

BannerImage
Наталья Афонина
  • Новости
  • Украина
  • Путин
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar