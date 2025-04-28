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Регион
Опубликовано 28 апреля 2025, 12:01
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ВС РФ ответят в случае нарушения Украиной перемирия в дни 80-летия Победы

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Обложка © ТАСС / Алексей Коновалов

Российские войска дадут ответ в случае, если украинская сторона сорвёт перемирие в честь Дня Победы. Об этом заявили в Кремле.

«В случае нарушений перемирия украинской стороной Вооружённые Силы Российской Федерации дадут адекватный и эффективный ответ», — говорится в сообщении.

Кремль заявил о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий
Кремль заявил о готовности к переговорам с Украиной без предварительных условий

Напомним, сегодня президент России Владимир Путин объявил перемирие ко Дню Победы. Оно будет действовать в дни 80-летней годовщины Великой Победы — с полуночи 8 мая до полуночи 11 мая. При этом Москва призывает Киев к взаимному соблюдению режима прекращения огня, чего не случилось во время пасхального перемирия, которое Владимир Путин объявлял на период с 19 по 21 апреля.

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Александра Вишнякова
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