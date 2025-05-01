Зеленский после удара по Алёшкам заявил о готовности Киева полностью прекратить огонь
Зеленский: Киев готов к безусловному и полному прекращению огня
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Украина готова к безусловному и полному прекращению огня. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский после кровавого удара по рынку в Алёшках Херсонской области, где погибли мирные жители.
«Украина подготовлена к полному и безусловному прекращению огня. Это должно продолжаться достаточно долго и стать первым шагом к миру», — написал Зеленский в соцсетях.
Экс-комик также сообщил о встрече с министрами иностранных дел и обороны Люксембурга, Ксавье Беттелем и Юрико Бакес. Он выразил им благодарность за военную и энергетическую поддержку, а также обсудил дипломатические пути к устойчивому миру.
Как ранее сообщалось, в результате атаки со стороны ВСУ восемь человек погибли, более 10 получили ранения. Удар по рынку был нанесён около 9:30 утра, когда там было много людей. После первого удара последовал второй с применением FPV-дронов, чтобы добить выживших. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также публиковал видео атаки на рынок в Алёшках.