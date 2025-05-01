Зеленский после удара по Алёшкам заявил о готовности Киева полностью прекратить огонь

Украина готова к безусловному и полному прекращению огня. С таким заявлением выступил Владимир Зеленский после кровавого удара по рынку в Алёшках Херсонской области, где погибли мирные жители.

«Украина подготовлена к полному и безусловному прекращению огня. Это должно продолжаться достаточно долго и стать первым шагом к миру», — написал Зеленский в соцсетях.