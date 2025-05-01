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1 мая, 14:09

«Есть взлёты и падения»: В США высказались о ходе переговоров с РФ по Украине

Уолтц — о переговорах США и РФ: Процесс продвигается

Флаги США и России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

Флаги США и России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy

США и Россия продолжают переговоры об урегулировании украинского кризиса, и Вашингтон сохраняет надежду на достижение соглашения. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Процесс продвигается. Иногда он сопровождается взлётами и падениями», — отметил Уолтц.

Он подчеркнул необходимость участия России в переговорном процессе. По словам Уолтца, обе стороны конфликта должны приложить усилия для достижения мира и прекращения огня.

В миссии России при ООН заявили о возможности начала переговоров с Украиной
В миссии России при ООН заявили о возможности начала переговоров с Украиной

Напомним, президент России Владимир Путин по-прежнему готов урегулировать ситуацию на Украине с помощью переговоров. И Москва подтверждает готовность к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Сегодня Владимир Зеленский заявил о готовности Киева полностью прекратить огонь.

Мария Любицкая
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