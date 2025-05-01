«Есть взлёты и падения»: В США высказались о ходе переговоров с РФ по Украине
Уолтц — о переговорах США и РФ: Процесс продвигается
Флаги США и России. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Melnikov Dmitriy
США и Россия продолжают переговоры об урегулировании украинского кризиса, и Вашингтон сохраняет надежду на достижение соглашения. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.
«Процесс продвигается. Иногда он сопровождается взлётами и падениями», — отметил Уолтц.
Он подчеркнул необходимость участия России в переговорном процессе. По словам Уолтца, обе стороны конфликта должны приложить усилия для достижения мира и прекращения огня.
Напомним, президент России Владимир Путин по-прежнему готов урегулировать ситуацию на Украине с помощью переговоров. И Москва подтверждает готовность к прямым переговорам с Киевом без предварительных условий. Сегодня Владимир Зеленский заявил о готовности Киева полностью прекратить огонь.