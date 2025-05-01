«Есть взлёты и падения»: В США высказались о ходе переговоров с РФ по Украине

США и Россия продолжают переговоры об урегулировании украинского кризиса, и Вашингтон сохраняет надежду на достижение соглашения. Об этом заявил в эфире телеканала Fox News помощник президента США по национальной безопасности Майк Уолтц.

«Процесс продвигается. Иногда он сопровождается взлётами и падениями», — отметил Уолтц.