Шойгу заявил, что НАТО и ЕС готовят Запад к военному конфликту с Россией

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обвинил НАТО и Европейский союз в подготовке к возможному военному конфликту с Россией.

«Подстрекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанесения стратегического поражения России», – написал он в своей статье для RG.ru.

Шойгу заявил, что западные страны запускают программы, направленные на усиление военной готовности своих армий. При этом агрессивные действия Запада и его стремление продвигаться к российским границам обоснованы лишь русофобскими мифами, отметил секретарь Совбеза.