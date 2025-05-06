Шойгу заявил, что НАТО и ЕС готовят Запад к военному конфликту с Россией
Сергей Шойгу. Обложка © kremlin.ru
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу обвинил НАТО и Европейский союз в подготовке к возможному военному конфликту с Россией.
«Подстрекаемые Лондоном и Парижем европейские элиты продолжают отмечаться крикливыми заявлениями о необходимости нанесения стратегического поражения России», – написал он в своей статье для RG.ru.
Шойгу заявил, что западные страны запускают программы, направленные на усиление военной готовности своих армий. При этом агрессивные действия Запада и его стремление продвигаться к российским границам обоснованы лишь русофобскими мифами, отметил секретарь Совбеза.
Он также указал на беспрецедентные экономические санкции, которые вводятся с целью подрыва внутренней стабильности в России и активизации протестных настроений среди населения. Шойгу призвал к осознанию реальных угроз, исходящих от Запада, и подчеркнул необходимость укрепления обороноспособности страны.