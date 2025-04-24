Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу в интервью ТАСС заявил о нарастающей военной угрозе со стороны европейских стран. По его словам, в Европе ведётся открытая подготовка к возможному вооружённому столкновению с Россией.

Шойгу отметил, что в европейских политических и военных кругах уже обсуждаются конкретные сроки потенциального конфликта — от 3 до 5 лет. Особое указал на планы ЕС завершить военную подготовку к 2030 году.

При этом секретарь Совбеза подчеркнул несоответствие между декларативной поддержкой Украины Западом и реальными возможностями стран-союзников. По его словам, ни одно государство не способно удовлетворить все военные потребности Киева.