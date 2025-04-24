Шойгу: Зачистка Курской области от боевиков ВСУ входит в завершающую фазу

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о скором завершении контртеррористической операции в Курской области, отметив, что в ближайшее время регион будет полностью очищен от боевиков ВСУ. В интервью ТАСС он подчеркнул успешное проведение операции «Поток».

Шойгу отметил, что Вооружённые силы РФ уже освободили более 99% территории ЛНР и около двух третей Херсонской области, ДНР и Запорожской области, продолжая активное наступление по всей линии боевого соприкосновения с ежедневным освобождением новых населённых пунктов.