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Регион
Опубликовано 24 апреля 2025, 00:43

Шойгу: Зачистка Курской области от боевиков ВСУ входит в завершающую фазу

Сергей Шойгу. Обложка © Kremlin.ru

Сергей Шойгу. Обложка © Kremlin.ru

Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о скором завершении контртеррористической операции в Курской области, отметив, что в ближайшее время регион будет полностью очищен от боевиков ВСУ. В интервью ТАСС он подчеркнул успешное проведение операции «Поток».

Шойгу отметил, что Вооружённые силы РФ уже освободили более 99% территории ЛНР и около двух третей Херсонской области, ДНР и Запорожской области, продолжая активное наступление по всей линии боевого соприкосновения с ежедневным освобождением новых населённых пунктов.

Особое внимание секретарь СБ РФ уделил необходимости тщательного документирования преступлений, совершённых украинскими террористами и иностранными боевиками, подчеркнув, что за зверства на курской земле снисхождения никому не будет. Все задержанные боевики предстанут перед судом и получат заслуженное наказание.

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В настоящее время, как сообщается, единственным населённым пунктом в Курской области, где ещё остаются боевики ВСУ, является село Горналь, куда недавно вошли российские штурмовики. Завершение операции в Курской области станет важным этапом в обеспечении безопасности приграничных территорий России.

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Артём Гапоненко
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