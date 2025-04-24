Шойгу: Зачистка Курской области от боевиков ВСУ входит в завершающую фазу
Сергей Шойгу. Обложка © Kremlin.ru
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил о скором завершении контртеррористической операции в Курской области, отметив, что в ближайшее время регион будет полностью очищен от боевиков ВСУ. В интервью ТАСС он подчеркнул успешное проведение операции «Поток».
Шойгу отметил, что Вооружённые силы РФ уже освободили более 99% территории ЛНР и около двух третей Херсонской области, ДНР и Запорожской области, продолжая активное наступление по всей линии боевого соприкосновения с ежедневным освобождением новых населённых пунктов.
Особое внимание секретарь СБ РФ уделил необходимости тщательного документирования преступлений, совершённых украинскими террористами и иностранными боевиками, подчеркнув, что за зверства на курской земле снисхождения никому не будет. Все задержанные боевики предстанут перед судом и получат заслуженное наказание.
В настоящее время, как сообщается, единственным населённым пунктом в Курской области, где ещё остаются боевики ВСУ, является село Горналь, куда недавно вошли российские штурмовики. Завершение операции в Курской области станет важным этапом в обеспечении безопасности приграничных территорий России.