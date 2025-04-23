СК установил гибель 191 мирного жителя Курской области с начала вторжения ВСУ

С начала вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область в августе 2024 года погибли более 190 мирных жителей. О жертвах среди мирных людей сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«С момента незаконного вторжения украинских боевиков на территорию РФ в августе 2024 года установлена гибель 191 мирного жителя Курской области. Также 372 человека получили ранения, среди которых 17 несовершеннолетних. Уничтожены и частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома, школы, детские сады и транспортные средства», — говорится в сообщении.

Кроме того, следователи отметили, что более 49 тысяч человек признаны потерпевшими — всех опросили, а также сверили с показаниями очевидцев.

Сейчас эксперты устанавливают ущерб, который причинили ВСУ объектам инфраструктуры и имуществу местных жителей. Специалисты уже провели осмотр сотен объектов в 15 населённых пунктах Курской области. Судебно-экспертный центр СК России продолжает судебные экспертизы.