СК установил гибель 191 мирного жителя Курской области с начала вторжения ВСУ
Один из повреждённых домов в Курске после удара беспилотника ВСУ. Обложка © Telegram / Александр Хинштейн
С начала вторжения Вооружённых сил Украины (ВСУ) в Курскую область в августе 2024 года погибли более 190 мирных жителей. О жертвах среди мирных людей сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.
«С момента незаконного вторжения украинских боевиков на территорию РФ в августе 2024 года установлена гибель 191 мирного жителя Курской области. Также 372 человека получили ранения, среди которых 17 несовершеннолетних. Уничтожены и частично повреждены объекты гражданской инфраструктуры: жилые дома, школы, детские сады и транспортные средства», — говорится в сообщении.
Кроме того, следователи отметили, что более 49 тысяч человек признаны потерпевшими — всех опросили, а также сверили с показаниями очевидцев.
Сейчас эксперты устанавливают ущерб, который причинили ВСУ объектам инфраструктуры и имуществу местных жителей. Специалисты уже провели осмотр сотен объектов в 15 населённых пунктах Курской области. Судебно-экспертный центр СК России продолжает судебные экспертизы.
Как сообщал Life.ru, ВС РФ зачистили почти всю Курскую область от присутствия ВСУ. Последним оплотом боевиков остаётся село Горналь, где до сих пор идут бои.