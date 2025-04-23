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Регион
Опубликовано 23 апреля 2025, 14:05
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Три взвода ВСУ замурованы без воды и еды в меловых пещерах под Горнальским монастырём

Mash: 40 солдат ВСУ замурованы в меловых шахтах под Горнальским монастырём

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Neil Lockhart

Обложка © Shutterstock /FOTODOM / Neil Lockhart

Около 40 украинских боевиков заблокированы в меловых пещерах, которые прокопаны под Горнальским мужским монастырём в селе Горналь Курской области. Все входы и выходы из катакомб завалены обломками после многочисленных ударов российскими ФАБами. Об этом сообщает Mash.

Боевая работа в районе Горналя. Видео © Telegram / Mash

О том, что из подземелий не могут выбраться солдаты ВСУ стало известно из перехваченных радиопереговоров. Бойцы на последнем издыханий, поскольку у них нет ни воды, ни еды. Застряли там почти три взвода, которые скрылись под землёй ещё 17 апреля. Видимо, они планировали какой-то хитрый манёвр, но в итоге их завалило землёй и камнями в ходе ударов российских пушек и сброса бомб.

Сам монастырь был разрушен только частично, повреждения получили несколько сооружений и купол храма.

Дрон снял удар ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Горнальском монастыре
Дрон снял удар ФАБ-3000 по позициям ВСУ в Горнальском монастыре

Горнальский монастырь был освобождён российскими войсками 16 апреля. Боевики ВСУ превратили святыню в крепость, поскольку она удобно располагается на возвышенности. Под ним находятся меловые пещеры, где в прошлом монахи добывали известняк. Кроме Горналя, у ВСУ больше нет плацдармов в Курской области. Сейчас ВС РФ ведут бои неподалёку от села.

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Владимир Озеров
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