Три взвода ВСУ замурованы без воды и еды в меловых пещерах под Горнальским монастырём

Около 40 украинских боевиков заблокированы в меловых пещерах, которые прокопаны под Горнальским мужским монастырём в селе Горналь Курской области. Все входы и выходы из катакомб завалены обломками после многочисленных ударов российскими ФАБами. Об этом сообщает Mash.

О том, что из подземелий не могут выбраться солдаты ВСУ стало известно из перехваченных радиопереговоров. Бойцы на последнем издыханий, поскольку у них нет ни воды, ни еды. Застряли там почти три взвода, которые скрылись под землёй ещё 17 апреля. Видимо, они планировали какой-то хитрый манёвр, но в итоге их завалило землёй и камнями в ходе ударов российских пушек и сброса бомб.