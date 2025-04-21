«Начало зачистки»: Раскрыты подробности боёв под Курском после прекращения пасхального перемирия

Бойцы 22-го мотострелкового полка, входящего в состав группировки войск «Север», участвуют в сражениях около Горналя в Курской области. Об этом рассказал начальник разведки полка с позывным «Лавина». Он отметил, что в настоящее время осуществляется боевая разведка и подавление огневых позиций противника.

«На сегодняшний день одно из подразделений, участвующих в штурме населённого пункта Горналь, продвинулось и начало зачистку близлежащих лесополос. Это позволит остальным группам с других направлений продолжить штурмовые действия непосредственно в самом населённом пункте», — заявил он в беседе с РИА «Новости».