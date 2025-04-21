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Опубликовано 21 апреля 2025, 11:51
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«Начало зачистки»: Раскрыты подробности боёв под Курском после прекращения пасхального перемирия

Офицер Лавина: Бойцы «Севера» ведут бои у Горналя в Курской области

Обложка © Telegram / Минобороны России

Обложка © Telegram / Минобороны России

Бойцы 22-го мотострелкового полка, входящего в состав группировки войск «Север», участвуют в сражениях около Горналя в Курской области. Об этом рассказал начальник разведки полка с позывным «Лавина». Он отметил, что в настоящее время осуществляется боевая разведка и подавление огневых позиций противника.

«На сегодняшний день одно из подразделений, участвующих в штурме населённого пункта Горналь, продвинулось и начало зачистку близлежащих лесополос. Это позволит остальным группам с других направлений продолжить штурмовые действия непосредственно в самом населённом пункте», — заявил он в беседе с РИА «Новости».

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Ранее стало известно, что российские военные завершают операцию по изгнанию украинских сил с территории Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, расположенного в селе Горналь Курской области. Начальник Генштаба Валерий Герасимов отметил, что штурмовые группы 810-й бригады морской пехоты проводят боевые действия с целью уничтожения подразделений противника в Горнале и окружающих его лесных массивах.

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Александра Мышляева
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